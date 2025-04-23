Белый дом о заявлении Трампа в сторону Зеленского: Президенту США "лопается терпение"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя последнее критическое заявление Дональда Трампа в сторону украинского президента, сказала, что у президента США "лопается терпение" и призвала президента Украины Владимира Зеленского не комментировать переговоры СМИ.

Источник: об этом она сказала во время общения с журналистами на территории Белого дома 23 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Левитт в очередной раз подчеркнула, что США не требуют от Украины признать Крым "российским".

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"(Трамп. – Ред.) просит, чтобы стороны сели за стол переговоров, осознавая, что эта жестокая война длится слишком долго, и для того, чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны должны остаться немного недовольными", – заявила пресс-секретарь.

"И, к сожалению, президент Зеленский пытается спорить из-за мирных переговоров в СМИ, а это для президента неприемлемо. Переговоры должны быть за закрытыми дверями", – добавила она.

По словам Левитт, США потратили много времени и ресурсов, чтобы попытаться положить конец этой войне, и сейчас Трамп "разочарован, его терпение лопается".

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"Он хочет, чтобы убийства прекратились. Но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были готовы это сделать. И, к сожалению, президент Зеленский, кажется, движется в неправильном направлении", – подытожила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российской оккупации Крыма, который международно признан украинской территорией.

Трамп раскритиковал заявление, сказав, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского "вредят мирным переговорам".

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