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За сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений – Генштаб

Степан ГафткоЧетверг, 24 апреля 2025, 08:18
За сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений – Генштаб
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Наиболее интенсивные атаки российские войска осуществляли на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях.

Источник: Генеральный штаб ВСУ.
Дословно: "Вчера (23 апреля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 1 ракетный и 111 авиаударов, применив 4 ракеты и сбросив 228 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме того, зафиксировано 6289 обстрелов, включая 175 – из реактивных систем залпового огня. Для атак также использовано 2961 дрон-камикадзе".

Детали: На Харьковском направлении зафиксированы 4 попытки прорыва обороны в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

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На Купянском направлении зафиксирована 1 атака в районе Загрызового – штурмовые действия были остановлены.

На Лиманском направлении противник провел 20 атак в районах Нового, Грековки, Надежды и Редкодуба.

На Северском направлении остановлено 12 попыток наступления у Белогоровки и Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении зафиксировано 1 боевое столкновение в районе Клещиевки.

На Торецком направлении произошло 25 атак в районах Дачного, Крымского, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении остановлены 56 штурмовых действий вблизи Калинового, Зеленого Поля, Новоторецкого, Елизаветовки, Лисовки, Возрождения, Зверового, Успеновки, Надеевки, Котляровки и Андреевки.

На Новопавловском направлении противник совершил 15 атак в районах Константинополя, Розлива, Скудного, Ровнополя и Новодаровки.

На Ореховском направлении зафиксированы 3 попытки продвижения у Степового, Щербаков и Лобкового.

На Приднепровском направлении – 1 неудачная попытка прорыва.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок не обнаружено.

На Курщине противник нанес 20 авиаударов, сбросил 41 КАБ, провёл 423 обстрела, из них 19 – из РСЗО. Остановлены 26 штурмовых действий.

российско-украинская войнаГенштаб
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