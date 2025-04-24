Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Times: В Британии могут отказаться от направления военных в Украину из-за рисков

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 24 апреля 2025, 21:21
Times: В Британии могут отказаться от направления военных в Украину из-за рисков
Фото - Oleksii Samsonov/Global Images Ukraine via Getty Images

В Великобритании обсуждают отказ от планов отправить военных для контроля за потенциальным прекращением огня в Украине из-за слишком высоких рисков такого шага.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: По данным The Times, в Британии обсуждают отказ от первоначального предложения разместить тысячи военных в ключевых городах Украины для контроля за возможным перемирием.

Реклама:

Вместо этого Лондон вместе с Парижем сосредоточится на защите "с воздуха и моря" и вооружении украинской армии. Кроме того, страны могут направить военных инструкторов на западную Украину для обучения военных, говорится в публикации.

"Риски слишком высоки, а силы недостаточны для такой задачи (контроля за перемирием. – Ред.). Британия всегда придерживалась такой позиции. Это Франция хотела более "силового" подхода", – сказал The Times высокопоставленный источник.

Собеседники газеты высказали предположение, что корректировка планов "коалиции решительных" позволит смягчить позицию России и заставить ее согласиться на будущее "мирное соглашение".

РЕКЛАМА:

В то же время в Министерстве обороны Британии в комментарии The Times планы относительно военного контингента в Украине отрицали, назвав их "спекуляциями".

"Продолжается оперативное планирование в рамках добровольной коалиции союзников для проработки вариантов действий на суше, море и в воздухе, а также для восстановления Вооруженных Сил Украины", – сказал представитель британского оборонного ведомства.

Напомним, что первоначальные планы "коалиции решительных" предусматривали четыре основные цели, которые будут стоять перед будущими силами обеспечения безопасности Украины: безопасное небо, безопасное море, мир на земле и сильная украинская армия.

миротворцыВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, обновлено Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 14 человек ранены – ОВА
ФотоМагазин Трампа уже продает мерч к выборам 2028 года
Лавров заявил, что Россия готова к соглашению с США по Украине, но требуется доработка
Зеленский: Спор в Белом доме в феврале не помог Украине и США
Трамп о мирных переговорах: У нас есть крайний срок
Экспертизы для идентификации тела Виктории Рощиной и причин ее смерти продолжаются
Все новости...
миротворцы
ЕС планирует направить в Украину военных советников – Сийярто
Канада еще не решила, будет ли присоединяться к миротворческой миссии в Украине после войны
Стармер и Макрон обсудили "значительный прогресс" в создании Коалиции решительных
Последние новости
12:43
Фон дер Ляйен планирует переговоры с Трампом на похоронах Папы Франциска
12:42
КолонкаВалерий Залужный рассказал, от чего зависит победа на поле боя
12:42
Доля работающих украинцев рекордно выросла за время большой войны - НБУ
12:36
Актеры создали петицию с требованием уволить директоров Молодого театра и Департамента культуры КГГА
12:34
фото, видео Под Москвой взорвалась машина: умер генерал Минобороны РФ – росСМИ
12:33
"Ситуация неустойчивая": МАГАТЭ сообщает, что на ЗАЭС была слышна стрельба
12:24
НАТО обнародовало отчет за 2024 год: упоминание о будущем членстве Украины в нем отсутствует
12:00
В Украине втрое выросло количество людей с игровой зависимостью
11:55
фото, обновлено Россияне ударили по Павлограду: погибли 2 взрослых и ребенок, еще 14 человек ранены – ОВА
11:49
Части человеческой ДНК могут изменяться гораздо быстрее, чем считалось ранее – исследование
Все новости...
Реклама:
Реклама: