Times: В Британии могут отказаться от направления военных в Украину из-за рисков

В Великобритании обсуждают отказ от планов отправить военных для контроля за потенциальным прекращением огня в Украине из-за слишком высоких рисков такого шага.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Times

Детали: По данным The Times, в Британии обсуждают отказ от первоначального предложения разместить тысячи военных в ключевых городах Украины для контроля за возможным перемирием.

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Вместо этого Лондон вместе с Парижем сосредоточится на защите "с воздуха и моря" и вооружении украинской армии. Кроме того, страны могут направить военных инструкторов на западную Украину для обучения военных, говорится в публикации.

"Риски слишком высоки, а силы недостаточны для такой задачи (контроля за перемирием. – Ред.). Британия всегда придерживалась такой позиции. Это Франция хотела более "силового" подхода", – сказал The Times высокопоставленный источник.

Собеседники газеты высказали предположение, что корректировка планов "коалиции решительных" позволит смягчить позицию России и заставить ее согласиться на будущее "мирное соглашение".

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В то же время в Министерстве обороны Британии в комментарии The Times планы относительно военного контингента в Украине отрицали, назвав их "спекуляциями".

"Продолжается оперативное планирование в рамках добровольной коалиции союзников для проработки вариантов действий на суше, море и в воздухе, а также для восстановления Вооруженных Сил Украины", – сказал представитель британского оборонного ведомства.

Напомним, что первоначальные планы "коалиции решительных" предусматривали четыре основные цели, которые будут стоять перед будущими силами обеспечения безопасности Украины: безопасное небо, безопасное море, мир на земле и сильная украинская армия.