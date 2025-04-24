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Трамп считает, что Украине будет очень трудно вернуть Крым

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 24 апреля 2025, 22:04
Трамп считает, что Украине будет очень трудно вернуть Крым
Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп считает, что Украине будет "очень трудно" вернуть Крым.

Источник: Трамп сказал журналистам после встречи с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре в Белом доме 24 апреля, сообщает "Европейская правда"

Детали: Трамп заявил, что вопрос восстановления территориальной целостности Украины "зависит от того, о какой территории идет речь".

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"Они (украинцы. – Ред.) воевали, они потеряли много территорий. Мы сделаем все, что в наших силах, работая с Украиной. Но они потеряли много территорий", – добавил он.

Американский президент далее уточнил свою позицию по Крыму, заявив, что он "был передан во время президента по имени Барак Хусейн Обама" 11 лет назад.

"Они приняли решение, не было ни одного выстрела, никакой борьбы, не было ничего. Они просто ее передали. Теперь они говорят: "А можете его вернуть?" И я считаю, что это будет очень трудно сделать", – сказал Трамп.

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Накануне президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что "Крым был потерян много лет назад", а слова Зеленского о том, Украина не признает полуостров российским, "вредят мирным переговорам".

Президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что сейчас обсуждать вопрос статуса оккупированного РФ украинского полуострова Крым "не время".

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ТрампКрымСША
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