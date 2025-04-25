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НАТО обнародовало отчет за 2024 год: упоминание о будущем членстве Украины в нем отсутствует

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 25 апреля 2025, 12:24
НАТО обнародовало отчет за 2024 год: упоминание о будущем членстве Украины в нем отсутствует
фото: Getty Images

В ежегодном отчете генсека НАТО за 2024 год отсутствуют формулировки о том, что Украина в будущем станет членом Альянса и о том, что ее путь в НАТО необратим, лишь подтверждается политика "открытых дверей".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что обнародованный отчет резко отличается от отчета за 2023 год, в котором был упомянут текст вильнюсской декларации 2023 года, где союзники заявили, что "будущее Украины - в НАТО и Альянс будет поддерживать Украину на ее пути к будущему членству".

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В отчете за 2024 год указано только, что союзники активно сотрудничают с 16 странами-партнерами на двусторонней основе: "Среди этих партнеров НАТО создала специальные структуры для отношений с Украиной и Грузией".

Отчет кратко подтверждает политику "открытых дверей" НАТО, согласно которой членство в Альянсе открыто для любого европейского демократического государства, способного содействовать принципам Североатлантического договора.

В то же время в отчете не упомянута формулировка из решения саммита НАТО в Вашингтоне, который летом 2024 года признал, что союзники "будут поддерживать (Украину) на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО".

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При этом в отчете перечислены другие пункты, принятые союзниками в Вашингтоне, которые касаются поддержки Украины в ведении оборонной войны против России.

Отдельно в отчете отмечено укрепление представительства НАТО в Украине с целью углубления политического диалога, поддержки реформ и оказания практической помощи, но тоже без упоминания о будущем членстве.

В предисловии к отчету в части, посвященной Украине, генсек НАТО отметил: "Глядя в будущее, союзники НАТО едины в своем стремлении к справедливому и устойчивому миру в Украине".

Что предшествовало: Администрация Дональда Трампа, по данным СМИ, передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который представили как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, в документе предлагается дать обещание, что Украина не станет членом НАТО.

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