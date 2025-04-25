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Разведка Британии о последнем ударе РФ: Накопили ракеты во время "перемирия"

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 25 апреля 2025, 19:00
Разведка Британии о последнем ударе РФ: Накопили ракеты во время перемирия
фото: Getty Images

Разведка Великобритании проанализировала последний массированный ракетный удар РФ по Украине и пришла к выводу, что собрать большое количество ракет позволило "энергетическое перемирие".

Источник: обзор публикует британское Министерство обороны в Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Как отметили в ведомстве, в атаке были задействованы стратегическая авиация, бомбардировщики, корабли Черноморского флота и наземные установки.

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Основными целями стали Киев и Харьков. Также под ударом оказались другие города Украины.

"Атака такой комбинацией средств почти наверняка осуществлялась, чтобы перегрузить систему ПВО Украины. Воздушные силы Украины заявили о перехвате 112 целей, а также о подавлении других с помощью средств радиоэлектронной борьбы", – говорится в обзоре.

В разведке добавили, что крылатые ракеты Х-101 остаются основным средством для российских массированных ударов.

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Недавнее 30-дневное прекращение огня в энергетической сфере позволило России пополнить свои запасы, которые до этого использовали только дважды с начала марта, считают в разведке.

"Восстановление запасов позволяет стратегической авиации находиться в готовности к нанесению подобных ударов практически без предупреждения, в удобное для России время, в то время как РФ продолжает вести обычные ударные операции", – резюмировали в обзоре.

Ночью 24 апреля Украина находилась под массированной комбинированной атакой россиян. Всего Россия выпустила по Украине 215 ракет разного типа и дронов, основной удар пришелся по Киеву, ПВО сбила 112 вражеских воздушных целей.

После массированной атаки РФ президент США Дональд Трамп призвал Путина "остановиться".

А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "гнев Америки должен быть направлен только на одного человека: президента Путина".

Великобританияразведкароссийско-украинская войнаоружие
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