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Россияне убили двух жителей Яровой

Роман ПетренкоСуббота, 26 апреля 2025, 09:01
Россияне убили двух жителей Яровой
донетчина, иллюстративное фото: ОВА

Российские оккупанты 25 апреля убили двух гражданских в Яровой Донецкой области.

Источник: Донецкая ОВА, Запорожская ОВА, Херсонская ОВА

Детали: В Донецкой области, кроме двух погибших, есть еще 5 раненых. В частности, двое в Алексеево-Дружковке, по одному в Яровой, Закитном и Мирнограде.

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Еще 5 раненых зафиксировали на Херсонщине.

Кроме того, в Запорожье 67-летний мужчина ранен в результате атаки вражеского дрона на Орехов.

Донецкая областьХерсонская областьЗапорожская областьобстрел
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