Россияне убили двух жителей Яровой
Суббота, 26 апреля 2025, 09:01
Российские оккупанты 25 апреля убили двух гражданских в Яровой Донецкой области.
Источник: Донецкая ОВА, Запорожская ОВА, Херсонская ОВА
Детали: В Донецкой области, кроме двух погибших, есть еще 5 раненых. В частности, двое в Алексеево-Дружковке, по одному в Яровой, Закитном и Мирнограде.
Реклама:
Еще 5 раненых зафиксировали на Херсонщине.
Кроме того, в Запорожье 67-летний мужчина ранен в результате атаки вражеского дрона на Орехов.