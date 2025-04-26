СМИ показали текст украинских и европейских предложений мира в противовес "плану Трампа"

Агентство Reuters ознакомилось с текстом предложений по прекращению войны России против Украины, которые были переданы американской стороне в среду украинскими и европейскими официальными лицами на переговорах в Лондоне.

Источник: Текст документа, опубликованный Reuters, "Европейская правда"

Детали: Украинские и европейские предложения являются ответом на американский план, представленный в Париже спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

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Документ имеет такую же структуру, как и американское предложение, однако содержит более расширенные условия в части прекращения огня и контроля за его соблюдением, в частности, с участием США.

Кроме того, в отличие от американских предложений, украинский и европейский документ не содержит упоминаний о признании "де-юре" или "де-факто" российского суверенитета над оккупированными территориями Украины.

Публикуем полный текст украинского и европейского предложения, переведенный на украинский язык.

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Рамочные договоренности между Россией и Украиной

Прекращение огня:

– Взять на себя обязательства по полному и безусловному прекращению огня в небе, на суше и на море.

– Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической имплементации с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и модальностей для заключения полноценного мирного соглашения.

- Мониторинг режима прекращения огня во главе с США и при поддержке третьих стран.

- Россия должна безусловно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских заключенных.

Гарантии безопасности для Украины:

- Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США (соглашение, подобное статье 5), в то время как среди членов Альянса нет консенсуса относительно членства в НАТО.

- Никаких ограничений для украинских Вооруженных сил.

- Государствами-гарантами будет специальная группа европейских стран и желающих неевропейских стран. Никаких ограничений на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины.

- Украина стремится к вступлению в ЕС.

Территория:

- Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.

- Территориальные переговоры начинаются на основе линии контроля.

- Украина восстанавливает контроль над Запорожской атомной электростанцией при участии США, а также над Каховской плотиной

- Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика:

- США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых.

- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.

- Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно смягчены после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.

Reuters также публиковал полный текст американского предложения.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию по территориям Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появилась другая бумага".

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