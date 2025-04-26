Оккупанты атаковали тремя ракетами и 114 беспилотниками
Суббота, 26 апреля 2025, 10:28
В ночь на 26 апреля противник атаковал противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П и 114 ударными БпЛА.
Источник: Воздушные силы
Детали: Подтверждено сбитие 66 ударных БПЛА типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 31 признали "локационно потерянным".
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Вследствие вражеской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетровская области.