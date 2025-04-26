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Оккупанты атаковали тремя ракетами и 114 беспилотниками

Роман ПетренкоСуббота, 26 апреля 2025, 10:28
Оккупанты атаковали тремя ракетами и 114 беспилотниками
фото: ВС

В ночь на 26 апреля противник атаковал противокорабельной ракетой "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П и 114 ударными БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: Подтверждено сбитие 66 ударных БПЛА типа Shahed на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 31 признали "локационно потерянным".

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Вследствие вражеской атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Днепропетровская области.

Воздушные силы ВСУПВО
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