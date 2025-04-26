Россияне ударили дроном возле автобуса под Покровском – четверо раненых

Утром 26 апреля войска РФ нанесли удар по Шаховской ОТГ Покровского района Донецкой области - вражеский FPV-дрон попал в автодорогу, по которой двигался микроавтобус. Четверо людей, которые были в салоне, ранены.

Источник: Донецкая облпрокуратура

Детали: У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения, контузии и ожоги.

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Среди пострадавших 16-летний юноша.