Россияне ударили дроном возле автобуса под Покровском – четверо раненых
Суббота, 26 апреля 2025, 12:02
Утром 26 апреля войска РФ нанесли удар по Шаховской ОТГ Покровского района Донецкой области - вражеский FPV-дрон попал в автодорогу, по которой двигался микроавтобус. Четверо людей, которые были в салоне, ранены.
Источник: Донецкая облпрокуратура
Детали: У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения, контузии и ожоги.
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Среди пострадавших 16-летний юноша.