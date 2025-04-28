Военные расходы в мире достигли рекордных 2,72 триллиона долларов – SIPRI

Мировые военные расходы в 2024 году достигли 2,718 триллиона долларов, что на 9,4% больше по сравнению с 2023 годом и стало самым стремительным годовым ростом по меньшей мере с конца Холодной войны.

Источник: исследование Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI)

Детали: Согласно исследованию, в 2024 году военные расходы на глобальном уровне достигли исторического максимума – 2,718 триллиона долларов, что на 9,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель является самым стремительным ростом с конца Холодной войны.

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Дословно: "Более 100 стран мира повысили свои военные расходы в 2024 году. Поскольку правительства все больше отдают приоритет военным потребностям, часто за счет других статей бюджета, экономические и социальные последствия этих решений могут иметь существенное влияние на общества в течение многих лет".

Детали: Война в Украине, а также сомнения относительно преданности США союзническим обязательствам в рамках НАТО стали основными факторами, повлиявшими на рост расходов в Европе, говорят исследователи.

В целом расходы на оборону в Европе (включая Россию) выросли на 17% и достигли 693 миллиардов долларов, что превышает уровень расходов периода завершения Холодной войны. Единственной страной Европы, которая не увеличила свои военные расходы была Мальта.

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Военные расходы России в 2024 году достигли 149 миллиардов долларов, что на 38% больше по сравнению с 2023 годом и вдвое больше, чем в 2015 году. Это составляет 7,1% ВВП России и 19% всех государственных расходов.

Что касается Украины, общие военные расходы в 2024 году выросли на 2,9%, достигнув 64,7 миллиарда долларов, что составляет 43% от российских расходов. При этом военные расходы составляли 34% от ВВП страны, что является самым высоким показателем в мире.

Как отмечают исследователи, в условиях ограниченных финансовых ресурсов Украине будет сложно и в дальнейшем увеличивать расходы на оборону.

Рост расходов наблюдается также в США, где военные расходы увеличились на 5,7% и достигли 997 миллиардов долларов, что составляет 37% мировых военных расходов в 2024 году.

Китай, вторая страна в мире по объему военных расходов, увеличил свои оборонные расходы на 7% – до примерно 314 миллиардов долларов, демонстрируя рост в течение 30 лет подряд.

Отмечаются также беспрецедентные увеличения военных расходов в Центральной и Западной Европе. Расходы Германии выросли на 28% и достигли 88,5 миллиарда долларов, что сделало ее крупнейшим военным расходником в регионе. Польша увеличила расходы на 31%, доведя их до 38 миллиардов долларов, что составляет 4,2% ВВП страны.

Предыстория: