Politico: Команда Волца создала не менее 20 чатов в Signal, где обсуждали вопросы безопасности
Команда советника президента США по национальной безопасности Майка Волца создала не менее 20 групповых чатов в мессенджере Signal для обсуждения чувствительных вопросов национальной безопасности, в частности относительно Украины, Китая, Газы и Ближнего Востока.
Источник: Politico со ссылкой на четырех человек, которые были добавлены в эти чаты
Детали: По словам источников, команда Волца активно создает чаты в Signal для обсуждения вопросов национальной безопасности. Двое из них заявили, что участвовали или имеют информацию о не менее 20 таких чатов. Все четверо утверждают, что в обсуждениях фигурировала чувствительная информация.
"Это более широкое использование приложения, чем сообщалось ранее, и оно проливает новый свет на то, как часто команда национальной безопасности администрации Трампа использует Signal – общедоступное приложение для обмена сообщениями - в своей работе", – пишет издание.
"Это было обычной практикой – проводить чаты на любую тему национальной безопасности", – сказал один из источников, добавив, что в группы часто входили члены правительства США и высокопоставленные чиновники.
Один из собеседников заявил, что Волц "построил весь коммуникационный процесс Совета национальной безопасности в Signal".
Представитель СНБ Брайан Хьюз отметил, что Signal разрешен на правительственных устройствах и что некоторые учреждения автоматически устанавливают его на телефоны сотрудников. Он также подчеркнул, что чиновники использовали приложение как в администрациях Байдена, так и Трампа.
"Это один из утвержденных методов коммуникации, но не основной и даже не второстепенный. Это один из многих разрешенных методов для несекретных материалов при условии, что пользователь обеспечивает сохранность записей. Любое обвинение в использовании для обмена секретной информацией на 100% не соответствует действительности".
Ни один из четырех собеседников издания не подтвердил, передавали ли через Signal какую-либо секретную информацию, однако все заявили, что сообщения в групповых чатах содержали конфиденциальные детали работы системы национальной безопасности.
Что предшествовало:
- В частности стало известно, что члены Совета национальной безопасности при президенте США, включая советника по национальной безопасности Дональда Трампа Майка Волца, вели правительственные дела через личные аккаунты Gmail.
- Согласно электронным письмам, которые изучили журналисты издания The Washington Post, высокопоставленный помощник Волца использовал коммерческий сервис электронной почты для разговоров с коллегами из других правительственных учреждений, касающихся секретных военных позиций и мощных систем вооружений.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять советника по национальной безопасности Майкла Волца, и называл эту историю "фейковой".
- В Белом доме официально заявили, что скандал с Signal для них "закрыт".
Предыстория:
- Главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг в материале в понедельник, 24 марта, рассказал, как его случайно добавили в групповой чат в Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.
- Участники чата публиковали секретную информацию, в частности о вопросах национальной безопасности и оперативной разведке, которую по закону нельзя распространять за пределами защищенных правительственных систем связи.
- Волц взял на себя "полную ответственность" за включение редактора The Atlantic в закрытый чат, но при этом пытался обвинять журналиста, что тот "как-то просочился туда".
- Поскольку в последние дни и сам Трамп, и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic в среду опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, наносившей удары по Йемену.
- Сам Трамп тем временем настаивает, что в переписке между его командой в Signal не было ничего, что могло бы "скомпрометировать" планы атаки в Йемене, хотя он и признал, что кто-то, возможно, "облажался".