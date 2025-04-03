Politico: Команда Волца создала не менее 20 чатов в Signal, где обсуждали вопросы безопасности

Команда советника президента США по национальной безопасности Майка Волца создала не менее 20 групповых чатов в мессенджере Signal для обсуждения чувствительных вопросов национальной безопасности, в частности относительно Украины, Китая, Газы и Ближнего Востока.

Источник: Politico со ссылкой на четырех человек, которые были добавлены в эти чаты

Детали: По словам источников, команда Волца активно создает чаты в Signal для обсуждения вопросов национальной безопасности. Двое из них заявили, что участвовали или имеют информацию о не менее 20 таких чатов. Все четверо утверждают, что в обсуждениях фигурировала чувствительная информация.

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"Это более широкое использование приложения, чем сообщалось ранее, и оно проливает новый свет на то, как часто команда национальной безопасности администрации Трампа использует Signal – общедоступное приложение для обмена сообщениями - в своей работе", – пишет издание.

"Это было обычной практикой – проводить чаты на любую тему национальной безопасности", – сказал один из источников, добавив, что в группы часто входили члены правительства США и высокопоставленные чиновники.

Один из собеседников заявил, что Волц "построил весь коммуникационный процесс Совета национальной безопасности в Signal".

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Представитель СНБ Брайан Хьюз отметил, что Signal разрешен на правительственных устройствах и что некоторые учреждения автоматически устанавливают его на телефоны сотрудников. Он также подчеркнул, что чиновники использовали приложение как в администрациях Байдена, так и Трампа.

"Это один из утвержденных методов коммуникации, но не основной и даже не второстепенный. Это один из многих разрешенных методов для несекретных материалов при условии, что пользователь обеспечивает сохранность записей. Любое обвинение в использовании для обмена секретной информацией на 100% не соответствует действительности".

Ни один из четырех собеседников издания не подтвердил, передавали ли через Signal какую-либо секретную информацию, однако все заявили, что сообщения в групповых чатах содержали конфиденциальные детали работы системы национальной безопасности.

Что предшествовало:

В частности стало известно, что члены Совета национальной безопасности при президенте США, включая советника по национальной безопасности Дональда Трампа Майка Волца, вели правительственные дела через личные аккаунты Gmail.

Согласно электронным письмам, которые изучили журналисты издания The Washington Post, высокопоставленный помощник Волца использовал коммерческий сервис электронной почты для разговоров с коллегами из других правительственных учреждений, касающихся секретных военных позиций и мощных систем вооружений.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять советника по национальной безопасности Майкла Волца, и называл эту историю "фейковой".

В Белом доме официально заявили, что скандал с Signal для них "закрыт".

Предыстория: