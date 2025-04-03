Дмитриев заявил, что приехал в США по поручению Путина: встречи будут 2 дня
Посланник правителя России Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в США, где проводит встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа.
Источник: Дмитриев в Telegram
Прямая речь российского чиновника: "2-3 апреля по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа".
Детали: По его словам, диалог между РФ и США "был полностью разрушен при администрации Байдена".
"Восстановление диалога – непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", – написал Дмитриев.
Он добавил, сто "реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере".
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что посланник главы Кремля Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Эта встреча стала первым визитом чиновника РФ в США после начала полномасштабной войны в Украине.
- СМИ писали, что правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в США.