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Дмитриев заявил, что приехал в США по поручению Путина: встречи будут 2 дня

Ирина БалачукЧетверг, 3 апреля 2025, 12:15
Дмитриев заявил, что приехал в США по поручению Путина: встречи будут 2 дня
Посланник правителя России Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев. Фото из Telegram Дмитриева

Посланник правителя России Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в США, где проводит встречи с представителями администрации президента Дональда Трампа.

Источник: Дмитриев в Telegram

Прямая речь российского чиновника: "2-3 апреля по поручению президента Российской Федерации В.В. Путина провожу встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента Дональда Трампа".

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Детали: По его словам, диалог между РФ и США "был полностью разрушен при администрации Байдена".

"Восстановление диалога – непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед", – написал Дмитриев.

Он добавил, сто "реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в том числе в инвестиционно-экономической сфере".

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Предыстория:

СШАРосcия
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