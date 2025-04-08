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Стало известно, кто взял в плен китайцев в Донецкой области

Валентина Романенко, Ольга КириленкоВторник, 8 апреля 2025, 19:04
Стало известно, кто взял в плен китайцев в Донецкой области
флаг 81 ОДШБр

Двух граждан Китайской Народной Республики в Донецкой области взяли в плен воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ и 157-й отдельной механизированной бригады.

Источник: пресс-служба бригады в Facebook, Deep State, собеседники "Украинской правды" в Силах обороны

Детали: Подчеркивается, что граждане КНР находились на вражеской стороне - в зоне боевых действий, с оружием в руках, в составе подразделения российских оккупационных войск.

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Сейчас с пленными украинские правоохранительные органы проводят все необходимые процессуальные действия.

По данным источников УП, в переговорах российских военных, стоящих на Северском направлении, упоминания об участии китайцев в российской войне против Украины фиксировались уже несколько недель. Однако только после взятия в плен первых двух китайцев, эта информация подтвердилась.

Что предшествовало: 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Также Зеленский отметил, что поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.

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Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Китая для объяснений относительно информации об участии граждан КНР в боевых действиях на стороне России.

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Предыстория:

Вооруженные силыКитайпленные
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