Судья постановил вернуть агентство АР в пресс-пул Белого дома

Федеральный судья распорядился вернуть Associated Press в пресс-пул Белого дома после того, как президент США Дональд Трамп отстранил агентство за отказ принять его переименование Мексиканского залива в "Американский".

Источник: Рolitico, Associated Press

Детали: Решение окружного судьи США Тревора Макфаддена, назначенного Трампом, требует от Белого дома вернуть АР доступ к Овальному кабинету, самолету Air Force One и другим местам, доступным для других журналистов, которые входят в пресс-пул Белого дома.

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"Согласно Первой поправке (Конституции США – ред.), если правительство открывает двери для одних журналистов – будь то в Овальный кабинет, или в Восточную комнату, или где-то еще – оно не может потом закрыть эти двери для других журналистов из-за их взглядов. Конституция требует не меньшего", – отметил Макфадден.

Судья отметил, что отстранение агентства "нанесло значительный ущерб бизнесу" АР. Он сослался на слова сотрудников АР, на слушаниях в прошлом месяце рассказавших о том, что "они не могут идти в ногу с конкурентами из-за того, что им закрыли доступ к информации".

Вместе с тем Макфадден отложил исполнение своего решения на пять дней, чтобы дать администрации Трампа время на апелляцию.

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Пресс-секретарь АР Лорен Истон заявила, что пресс-служба приветствует решение судьи.

"Сегодняшнее решение подтверждает фундаментальное право прессы и общественности свободно высказываться без страха мести со стороны властей, – сказала Истон, – Это свобода, гарантированная всем американцам Конституцией США".

РоІітісо добавляет: "Решение Макфаддена не обязательно гарантирует больший доступ к Трампу или Белому дому для AP. Судья оставил открытой возможность того, что Белый дом может полностью прекратить освещение определенных событий или поручить это только собственным командам с помощью видео, фото и социальных сетей".

Что предшествовало: Министерство внутренних дел США 24 января издало распоряжение об изменении нескольких географических наименований, в частности Мексиканского залива на Американский.

Агентство Associated Press подало в суд на администрацию Дональда Трампа за отстранение от участия в президентских мероприятиях из-за отказа называть Мексиканский залив "Американским".