В России заявили о массированной атаке дронов, в частности, на Моздок, откуда взлетают МиГи и Ту

Российское Минобороны заявило об массированной атаке украинских беспилотников на РФ – 158 дронов якобы сбили над российскими регионами и временно оккупированным Крымом.

Источник: Минобороны РФ, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, врио губернатора Оренбургской области РФ Евгений Солнцев и российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей

Детали: Сообщается, что 67 БпЛА якобы сбили над территорией Краснодарского края, 29 – над Ростовской областью, 15 – над Северной Осетией, 11 – над Воронежской областью, 10 – над Курской, 5 – над Белгородской областью, 3 – над временно оккупированным Крымом, 2 – над Пензенской областью и по 1 – над Саратовской, Орловской областями РФ и Ставропольским краем.

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Еще 7 дронов якобы сбили над акваторией Азовского моря и 6 – над акваторией Черного моря.

Прямая речь Меняйло: "В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников".

Детали: Чиновник уверяет, что "жертв и разрушений нет". При этом он добавил, что в Северной Осетии "действует режим беспилотной опасности".

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Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что дроны атаковали именно военный аэродром в Моздоке. В соцсетях публиковали фото с дымом после атаки. О последствиях пока неизвестно.

Однако Astra пишет, что геолоцировала фото с дымом после и пришла к выводу, что кадры сделаны у здания районного дворца культуры на площади 50-лет Октября. Это примерно в 6 километрах от авиабазы.

Для справки: С аэродрома Моздок взлетают МиГ-31К и Ту, которые обстреливают Украину.

О большом количестве взрывов также сообщали жители Таганрога, что в Ростовской области, и жители Тихорецка, Славянска-на-Кубани, Крымска, Саратова и Энгельса, что в Краснодарском крае РФ.

В Пензенской области РФ, по данным Telegram-канала Astra, дроны атаковали Сердобский район, где расположен арсенал ракетного и артиллерийского вооружения войсковой части 58661-90.

Этот арсенал дроны атаковали также в октябре 2024 года. От Сердобска до границы с Украиной около 700 км.

Врио губернатора Оренбургской области РФ Евгений Солнцев заявил, что беспилотники также атаковали военный аэродром в этом регионе. В сводке российского Минобороны этой области нет.

"Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Жертв и разрушений нет", – написал врио губернатора.

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