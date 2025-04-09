Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

В России заявили о массированной атаке дронов, в частности, на Моздок, откуда взлетают МиГи и Ту

Ирина БалачукСреда, 9 апреля 2025, 07:23
В России заявили о массированной атаке дронов, в частности, на Моздок, откуда взлетают МиГи и Ту
Фото из Telegram-канала Astra

Российское Минобороны заявило об массированной атаке украинских беспилотников на РФ – 158 дронов якобы сбили над российскими регионами и временно оккупированным Крымом.

Источник: Минобороны РФ, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, врио губернатора Оренбургской области РФ Евгений Солнцев и российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей

Детали: Сообщается, что 67 БпЛА якобы сбили над территорией Краснодарского края, 29 – над Ростовской областью, 15 – над Северной Осетией, 11 – над Воронежской областью, 10 – над Курской, 5 – над Белгородской областью, 3 – над временно оккупированным Крымом, 2 – над Пензенской областью и по 1 – над Саратовской, Орловской областями РФ и Ставропольским краем.

Реклама:

Еще 7 дронов якобы сбили над акваторией Азовского моря и 6 – над акваторией Черного моря.

Прямая речь Меняйло: "В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников".

Детали: Чиновник уверяет, что "жертв и разрушений нет". При этом он добавил, что в Северной Осетии "действует режим беспилотной опасности".

РЕКЛАМА:

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что дроны атаковали именно военный аэродром в Моздоке. В соцсетях публиковали фото с дымом после атаки. О последствиях пока неизвестно.

Однако Astra пишет, что геолоцировала фото с дымом после и пришла к выводу, что кадры сделаны у здания районного дворца культуры на площади 50-лет Октября. Это примерно в 6 километрах от авиабазы.

Для справки: С аэродрома Моздок взлетают МиГ-31К и Ту, которые обстреливают Украину.

О большом количестве взрывов также сообщали жители Таганрога, что в Ростовской области, и жители Тихорецка, Славянска-на-Кубани, Крымска, Саратова и Энгельса, что в Краснодарском крае РФ.

В Пензенской области РФ, по данным Telegram-канала Astra, дроны атаковали Сердобский район, где расположен арсенал ракетного и артиллерийского вооружения войсковой части 58661-90.  

Этот арсенал дроны атаковали также в октябре 2024 года. От Сердобска до границы с Украиной около 700 км.

Врио губернатора Оренбургской области РФ Евгений Солнцев заявил, что беспилотники также атаковали военный аэродром в этом регионе. В сводке российского Минобороны этой области нет.

"Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Жертв и разрушений нет", – написал врио губернатора.

Предыстория:

Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
Росcия
ЦПД сообщает о массовом мор рыбы и крабов в Азовском море
США и Россия проведут переговоры в Стамбуле: речь пойдет о работе посольств
Британия предупреждает: Путин хочет, чтобы Западные Балканы оставались "игровой площадкой"
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: