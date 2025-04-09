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Россия атаковала Украину 55-ю БпЛА: 32 удалось сбить

Ирина БалачукСреда, 9 апреля 2025, 08:52
Россия атаковала Украину 55-ю БпЛА: 32 удалось сбить
Сбитый российский "Шахед". Фото иллюстративное из Telegram ГПСУ

С вечера 8 апреля российские оккупанты атаковали Украину 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 32 дрона удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 32 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. 8 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: Из-за вражеской атаки пострадали Харьковская и Днепропетровская области.

Захватчики запускали дроны с направлений российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

беспилотникиВоздушные силы ВСУ
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