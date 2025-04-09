Сырский: РФ ежемесячно вербует 8-9 тысяч контрактников для войны против Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8-9 тысяч человек за счет контрактников.
Источник: Сырский в интервью Lb.ua
Детали: Главнокомандующий в ответ на вопрос о планах мобилизации подтвердил, что озвученная президентом Владимиром Зеленским цифра в 30 тысяч мобилизованных ежемесячно является актуальной и остается целевым показателем для Сил обороны, а также отметил необходимость отвечать на действия противника, который продолжает активно пополнять свои войска.
Прямая речь: "Президент озвучил цифру, которую он озвучил. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться.
Враг ежемесячно увеличивает численность своих Вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников. В некоторых регионах стоимость контракта достигает 40 тысяч долларов. А деньги для них – всегда стимул".
Что предшествовало:
- В июле 2024 года The New York Times написало, что Украина мобилизует в армию до 30 000 человек в месяц - это в два-три раза больше, чем было зимой и примерно столько же, сколько ежемесячно призывает РФ.
- 11 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что в 2024 году Украину мобилизовали 30 000 человек ежемесячно.