Сырский: РФ ежемесячно вербует 8-9 тысяч контрактников для войны против Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8-9 тысяч человек за счет контрактников.

Источник: Сырский в интервью Lb.ua

Детали: Главнокомандующий в ответ на вопрос о планах мобилизации подтвердил, что озвученная президентом Владимиром Зеленским цифра в 30 тысяч мобилизованных ежемесячно является актуальной и остается целевым показателем для Сил обороны, а также отметил необходимость отвечать на действия противника, который продолжает активно пополнять свои войска.

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Прямая речь: "Президент озвучил цифру, которую он озвучил. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться.

Враг ежемесячно увеличивает численность своих Вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников. В некоторых регионах стоимость контракта достигает 40 тысяч долларов. А деньги для них – всегда стимул".

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