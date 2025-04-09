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Сырский: РФ ежемесячно вербует 8-9 тысяч контрактников для войны против Украины

Анастасия ПроцСреда, 9 апреля 2025, 11:57
Сырский: РФ ежемесячно вербует 8-9 тысяч контрактников для войны против Украины
АЛЕКСАНДР СЫРСКИЙ, ФОТО: FACEBOOK

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия ежемесячно увеличивает численность своих вооруженных сил на 8-9 тысяч человек за счет контрактников.

Источник: Сырский в интервью Lb.ua

Детали: Главнокомандующий в ответ на вопрос о планах мобилизации подтвердил, что озвученная президентом Владимиром Зеленским цифра в 30 тысяч мобилизованных ежемесячно является актуальной и остается целевым показателем для Сил обороны, а также отметил необходимость отвечать на действия противника, который продолжает активно пополнять свои войска.

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Прямая речь: "Президент озвучил цифру, которую он озвучил. И это действительно та цифра, которой мы должны придерживаться.

Враг ежемесячно увеличивает численность своих Вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников. В некоторых регионах стоимость контракта достигает 40 тысяч долларов. А деньги для них – всегда стимул".

Что предшествовало:

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  • В июле 2024 года The New York Times написало, что Украина мобилизует в армию до 30 000 человек в месяц - это в два-три раза больше, чем было зимой и примерно столько же, сколько ежемесячно призывает РФ.
  • 11 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что в 2024 году Украину мобилизовали 30 000 человек ежемесячно.

СырскийРосcия
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