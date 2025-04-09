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Заплатил 300 тысяч и пошел на войну в Украину: пленный китаец рассказал, как и почему оказался в армии РФ

Ольга Кириленко, Анастасия ПроцСреда, 9 апреля 2025, 14:08
Заплатил 300 тысяч и пошел на войну в Украину: пленный китаец рассказал, как и почему оказался в армии РФ
ФЛАГ 81-Й ОТДЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ

Гражданин Китая, взятый в плен украинскими военными во время боев возле Белогоровки, рассказал, что вступил в армию РФ через посредника в КНР, заплатив за это 300 тысяч рублей. Его мотивировали обещания российского гражданства, а военную подготовку он проходил на оккупированной Луганщине - без переводчика, жестами и через телефон.

Источник: отдел коммуникаций ОТГ "Луганск" в комментарии УП

Детали: Отмечается, что во время боев в районе Белогоровки бойцы 81-й отдельной механизированной бригады взяли в плен трех военнослужащих противника. Среди них оказался гражданин Китайской Народной Республики.

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Его задержали во время боевых действий, когда штурмовая группа противника, оказавшись под огневым давлением в результате действий украинских воинов, в частности операторов БПЛА, приняла решение сдаться.

По словам самого пленного, к российской армии он присоединился через посредника в КНР, заплатив 300 тысяч рублей за возможность вступить в ряды Вооруженных сил РФ.

Он сообщил, что проходил подготовку на временно оккупированной территории Луганской области в составе группы, сформированной из граждан Китайской Народной Республики. Подготовка включала базовые военные навыки и проводилась без переводчика - с применением жестов и мобильного переводчика.

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По его словам, основной мотивацией было желание стать военнослужащим и получить гражданство Российской Федерации. Также он отметил, что некоторые участники группы имели проблемы с законом в КНР.

Из-за языкового барьера он не в полной мере ориентировался в обстановке во время штурмовых действий. В ходе боя группа понесла потери и, не имея возможности продолжать сопротивление, решила сдаться.

Сейчас указанный гражданин сотрудничает со следственными органами. Его личность и гражданство подтверждено. По его словам, семья знала о намерениях поехать в РФ, однако официально он выехал как турист.

Также в отделе коммуникаций ОТГ "Луганск" отметил, что Украина строго придерживается положений Женевской конвенции по обращению с военнопленными. С пленным гражданином КНР проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия.

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Предыстория:

  • 8 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Зеленский поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать.
  • Известно, что двух граждан Китайской Народной Республики в Донецкой области взяли в плен воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ и 157-й отдельной механизированной бригады.
  • Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс в связи с обнародованными доказательствами участия китайских граждан в войне против Украины отметила роль КНР в поддержке российской агрессии.

КитайРосcиявойна
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