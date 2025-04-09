Военные показали прорыв границы на Белгородщине через минные поля и "зубы дракона"

Военные 225 отдельного штурмового полка обнародовали видео, на котором украинская бронетехника прорывается в Белгородскую область РФ, преодолевая несколько линий оборонительных сооружений.

Источник: 225 ОШП в Telegram

Дословно: "После нашей операции на Курщине россияне "сделали выводы": усилили все границы, чтобы исключить повторный прорыв в другом месте.

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В Белгородской области потратили более 10 миллиардов рублей на "современные и надежные фортификации"... Что с лицом, россияне?"

225 окремий штурмовий полк оприлюднив відео, як бійці на танках заїхали до Бєлгородської області РФ через три лінії оборонних споруд. pic.twitter.com/F7qW08ljhY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 9, 2025

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