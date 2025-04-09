Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Военные показали прорыв границы на Белгородщине через минные поля и "зубы дракона"

Станислав ПогориловСреда, 9 апреля 2025, 15:54
Военные показали прорыв границы на Белгородщине через минные поля и зубы дракона
Фото: скриншот с видео

Военные 225 отдельного штурмового полка обнародовали видео, на котором украинская бронетехника прорывается в Белгородскую область РФ, преодолевая несколько линий оборонительных сооружений.

Источник: 225 ОШП в Telegram

Дословно: "После нашей операции на Курщине россияне "сделали выводы": усилили все границы, чтобы исключить повторный прорыв в другом месте.

Реклама:

В Белгородской области потратили более 10 миллиардов рублей на "современные и надежные фортификации"... Что с лицом, россияне?"

РЕКЛАМА:

Предыстория: 

  • 18 марта Владимир Зеленский на вопрос, проводит ли Украина операции в Белгородской области, о котором сообщило российское Минобороны, ответил, что Украина имеет право делать шаги на опережение, чтобы избежать российских ударов.
  • Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли попытку "вклинивания подразделений на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье".
  • 8 апреля Зеленский впервые официально подтвердил присутствие украинских военных в Белгородской области Российской Федерации. По его словам, активные действия в приграничных районах государства-агрессора являются обоснованным ответом на российское вторжение.

российско-украинская войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
дополненоНа журналиста Юрия Макарова напали с ножом: он в больнице
Россия снова бьет по энергетике: поврежден объект ДТЭК
видео"Хочешь нелегально торговать - плати по $500 за точку": в Киеве задержан чиновник РГА
ВидеоСилы обороны отбили масштабный штурм россиян, уничтожив 29 единиц бронетехники
Сытника уволили из АОЗ: Жумадилов говорит – из-за сокращения штата
Содействие выезду за границу 31 мужчины: правоохранители поведали детали подозрения заму Кличко
Все новости...
российско-украинская война
"Символ борьбы за жизнь": умерла собака, которую спасли из воды после подрыва Каховской ГЭС
Минобороны разрешило использование в ВСУ эвакуационного бронеавтомобиля "Джура-ЭВАК"
Сырский: Украинские военные дроном поразили дальний бомбардировщик РФ стоимостью $100 млн
Последние новости
14:42
ФотоВСУ разрешили использовать беспилотную платформу-амфибию UNEX UGV – Минобороны
14:40
Тело курсанта Национальной академии пограничников нашли в Хмельницком
14:19
Школьные каникулы летом будут длиться всего два месяца? В МОН дали разъяснения для родителей
14:18
дополненоНа журналиста Юрия Макарова напали с ножом: он в больнице
14:17
фотоВ Париже началась встреча украинской делегации с представителями "коалиции решительных" – Сибига
14:03
По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ
14:02
Нацбанк сохранил учетную ставку на прежнем уровне
14:01
Молдове назначили дату проведения "решающих" парламентских выборов
13:45
В ближайшие дни в Украине будет сухо и тепло, дожди возможны только на западе
13:32
Коррупция, арестованное имущество и общение с Зеленским - интервью с руководителем АРМА
Все новости...
Реклама:
Реклама: