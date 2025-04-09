Военные показали прорыв границы на Белгородщине через минные поля и "зубы дракона"
Среда, 9 апреля 2025, 15:54
Военные 225 отдельного штурмового полка обнародовали видео, на котором украинская бронетехника прорывается в Белгородскую область РФ, преодолевая несколько линий оборонительных сооружений.
Источник: 225 ОШП в Telegram
Дословно: "После нашей операции на Курщине россияне "сделали выводы": усилили все границы, чтобы исключить повторный прорыв в другом месте.
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В Белгородской области потратили более 10 миллиардов рублей на "современные и надежные фортификации"... Что с лицом, россияне?"
225 окремий штурмовий полк оприлюднив відео, як бійці на танках заїхали до Бєлгородської області РФ через три лінії оборонних споруд. pic.twitter.com/F7qW08ljhY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 9, 2025
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Предыстория:
- 18 марта Владимир Зеленский на вопрос, проводит ли Украина операции в Белгородской области, о котором сообщило российское Минобороны, ответил, что Украина имеет право делать шаги на опережение, чтобы избежать российских ударов.
- Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли попытку "вклинивания подразделений на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье".
- 8 апреля Зеленский впервые официально подтвердил присутствие украинских военных в Белгородской области Российской Федерации. По его словам, активные действия в приграничных районах государства-агрессора являются обоснованным ответом на российское вторжение.