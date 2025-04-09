"Наступление РФ на Харьковскую и Сумскую области": в Генштабе расставили точки над "і"

В Генштабе ВСУ говорят, что активизация противника в Сумской и Харьковской областях - констатация факта, а не повод для паники или хайпинга.

Источник: спикер Генштаба майор Дмитрий Лиховий в Facebook

Детали: Офицер обращает внимание на распространение в соцсетях, особенно в Telegram-каналах тревожных кричащих заголовков вроде "СРОЧНО! Россия начала наступление на Сумы и Харьков!" после интервью главкома Александра Сырского изданию Lb.ua.

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В нем в ответ на вопрос относительно заявления президента Владимира Зеленского о подготовке россиянами наступления на Сумскую и Харьковскую области главком сказал следующее: "Я могу сказать, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось".

Лиховий отмечает, что враг усиливал давление на Харьковском и Сумском направлениях последние недели, об интенсивных боевых действиях ежедневно и каждый вечер отчитывается в частности Генштаб, но одномоментного изменения картины на фронте нет.

Прямая речь: "Убираем передергивания, исправляем акценты - и в интервью генерала Сырского видим констатацию: "Кардинально ситуация НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ... Почти неделю (до интервью, которое происходило на прошлой неделе) мы наблюдаем увеличение почти вдвое количества наступательных действий противника НА ВСЕХ основных направлениях". Совместные учения в Беларуси запланированы только на осень, "этот фактор мы обязательно должны учитывать".

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Противник за прошедшие несколько недель действительно успел усилить давление на Харьковском и Курском направлениях, в частности в приграничье Сумщины. Фактически, это часть тех наступательных действий, которые рашисты начали еще в мае 2024 года. При этом ситуация остается стабильной. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительную операцию, а на некоторых участках (например, на границе с Белгородской областью РФ, и не только на границе) - прибегают к мерам активной обороны и имеют успех".

Детали: Лиховий отмечает, что захватнические планы врага не являются чем-то новым для Украины, о чем свидетельствуют как ежедневные штурмовые действия на земле, так и постоянные варварские удары с воздуха.