"Украинская правда" получила видео покушения на Стерненко

Нападающая на Сергея Стерненко снимала квартиру в жилом комплексе в Киеве, где проживает общественный активист, и осуществляла за ним визуальное наблюдение. Деньги на покушение она получила от спецслужб РФ на свои банковские счета.

Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Нападающая, личность которой установлена, 1979 года рождения из Одесской области, но была зарегистрирована и проживала в Киеве.

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По данным источников УП в правоохранительных органах, подразделениями ГУ "И" ДЗНД, ДКР СБ Украины было установлено лицо, которое вероятно, по заказу представителей российских спецслужб, осуществляла подготовительные мероприятия к совершению террористического акта в Киеве.

Как сообщили УП источники, после поступления денежных средств от спецслужб РФ, киллерша обналичила их через различные банкоматы и банковские кассы и во исполнение указаний спецслужб РФ 15 апреля сняла квартиру в столичном элитном жилом комплексе.

В ходе контрразведывательных мероприятий было установлено, что киллерша осуществляла визуальное наблюдение за Стерненко и 1 мая совершила покушение на его убийство и была задержана спецподразделением ЦСО "А" СБУ.

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