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В Индии сообщают о нарушении перемирия со стороны Пакистана – Reuters

Катерина ТищенкоСуббота, 10 мая 2025, 19:28
В Индии сообщают о нарушении перемирия со стороны Пакистана – Reuters
флаг Индии, иллюстративное фото Pixabay

По данным Reuters, из Индии поступают сообщения о нарушении Пакистаном прекращения огня, которое было достигнуто между сторонами 10 мая.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что уже через несколько часов после сообщения Индии и Пакистана о перемирии из главных городов индийского Кашмира начали поступать сообщения о нарушении режима прекращения огня.

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Со ссылкой на индийские власти, местных жителей и свидетелей Reuters сообщает, что взрывы раздавались в Сринагаре и Джамму, а в ночном небе над Джамму были замечены вспышки, похожие на события предыдущего вечера.

ИндияПакистанперемирие
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