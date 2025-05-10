В Индии сообщают о нарушении перемирия со стороны Пакистана – Reuters

По данным Reuters, из Индии поступают сообщения о нарушении Пакистаном прекращения огня, которое было достигнуто между сторонами 10 мая.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что уже через несколько часов после сообщения Индии и Пакистана о перемирии из главных городов индийского Кашмира начали поступать сообщения о нарушении режима прекращения огня.

Реклама:

Со ссылкой на индийские власти, местных жителей и свидетелей Reuters сообщает, что взрывы раздавались в Сринагаре и Джамму, а в ночном небе над Джамму были замечены вспышки, похожие на события предыдущего вечера.