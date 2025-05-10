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В Індії повідомляють про порушення перемир'я з боку Пакистану – Reuters

Катерина ТищенкоСубота, 10 травня 2025, 19:28
В Індії повідомляють про порушення перемир'я з боку Пакистану – Reuters
прапор Індії, ілюстративне фото Pixabay

За даними Reuters, з Індії надходять повідомлення про порушення Пакистаном припинення вогню, що було досягнуто між сторонами 10 травня.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що вже через кілька годин після повідомлення Індії та Пакистану про перемир'я з головних міст індійського Кашміру почали надходити повідомлення про порушення режиму припинення вогню.

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Із посиланням на індійську владу, місцевих жителів та свідків Reuters повідомляє, що вибухи лунали в Срінагарі і Джамму, а в нічному небі над Джамму були помічені спалахи, схожі на події попереднього вечора.

Що передувало: Раніше в суботу президент США Дональд Трамп заявив, що після ночі переговорів за посередництва Штатів Індія та Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню.

Згодом міністри закордонних справ Індії та Пакистану підтвердили домовленість про припинення вогню.

ІндіяПакистанперемир’я
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