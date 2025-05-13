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Макрон, в случае отказа России пойти на прекращение огня, обещает ввести новые санкции

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 13 мая 2025, 22:22
Макрон, в случае отказа России пойти на прекращение огня, обещает ввести новые санкции
Фото - getty images

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал в случае отказа России от безусловного прекращения огня ввести против нее санкции.

Источник: об этом он сказал в эфире телеканала TF1 вечером 13 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: Макрон заявил, что целью Франции и европейских государств в целом является перемирие "на земле, в воздухе и на море для обсуждения вопроса территорий и гарантий безопасности".

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"Наше намерение состоит в том, чтобы наложить новые санкции против России в ближайшие дни", если она не пойдет на прекращение огня, добавил французский лидер.

Он также указал, что европейские государства координируют свои санкционные шаги.

Напомним, Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника. В случае несогласия РФ остановить огонь 12 мая они пригрозили новыми жесткими санкциями.

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В правительстве Германии заявляли, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

Впрочем, 13 мая стало известно, что европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины с главой Кремля в Турции, прежде чем переходить к новым санкциям.

МакронпереговорысанкцииФранция
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