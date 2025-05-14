Россияне атаковали Покровский и еще два направления более 100 раз – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 163 боевых столкновения, на Покровском направлении захлебнулось 54 атаки россияне, Лиманское и Новопавловское направления враг в целом атаковал 59 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении противник четыре раза проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Тополя и Петровка.

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На Купянском направлении состоялось две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Твердохлебово, Новосергиевки, Колодязов, Григорьевки и в сторону Редкодуба, Липового, Зеленой Долины, Ольговки.

На Северском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск в сторону Григорьевки.

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На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в районах Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурма агрессора в районах населенных пунктов Лисовка, Малиновка, Елизаветовка, Зверево, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалексеевка, Новоалександровка, Запорожье, Андреевка и в направлении населенных пунктов Старая Николаевка, Муравка, Алексеевка, Новая Полтавка, Яблоновка, Миролюбовка, Заря, Луч.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 30 попыток прорвать оборонительные рубежи вблизи Константинополя, Скудного, Ровнополя, Привольного, Свободного Поля, Шевченко, Багатира, Новополя, Одрадного и в сторону Зеленого Поля.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг проводил три наступательные действия в направлениях Новоданиловки, Степного и Малой Токмачки. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили пять попыток агрессора продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили двенадцать атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 18 авиационных ударов с применением 34 управляемых авиабомб, а также осуществил 264 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.