WP: Зеленский был готов отказаться от переговоров в Стамбуле, но США и Европа убедили его

Американская и европейская стороны убедили президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Россией в Стамбуле 15 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: Два неназванных дипломата рассказали WP, что Зеленский был разочарован развитием ситуации с потенциальными переговорами в Турции на этой неделе и заявил, что даже не позволит встречу украинской делегации с российской.

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"Зеленский не видел смысла в поездке", – сказало одно из источников The Washington Post.

Представители европейских государств и США непублично объясняли, что Украине важно хотя бы отправить в Стамбул делегацию высокопоставленных чиновников, в частности главу Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу, говорится в материале.

Среди прочего, посланник президента США Стив Виткофф убеждал украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией выгодно для обеих сторон.

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Мол, если представители Украины будут, а России – нет, то это обернется последствиями для Москвы, а если будут обе стороны, это может приблизить прекращение огня, заявили WP два дипломата.

Украинский чиновник, который говорил с газетой на условиях анонимности, подчеркнул, что Зеленский все еще настаивает на встрече с Путиным в Турции.

"Почему лично с ним? Потому что серьезный разговор о прекращении убийств и окончании войны должен состояться с тем, кто в конечном счете принимает решения в России", – сказал он.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом в Анкаре, однако если глава Кремля Владимир Путин согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не знает, появится ли Путин на переговоры по войне, которые должны пройти в Турции.