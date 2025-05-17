Оккупанты в пятницу атаковали 112 КАБами

В течение пятницы 16 мая захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 63 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 112 управляемых авиационных бомб, а также 135 раз атаковали из реактивных систем залпового огня.

Источник: Генштаб

Детали: Всего за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений.

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За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно средство противовоздушной обороны противника.

На Харьковском направлении враг пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Строевки и Каменки.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Колесниковки, Новоосиново и вблизи Загрызово.

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На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполовка, Колодязи и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины.

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник четыре раза атаковал позиции ВСУ.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилиевки, Катериновки, Плещеевки и Новоспасского.

На Покровском направлении защитники остановили 52 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Новосергиевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблоновка, Старая Николаевка, Новая Полтавка.

На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал в районах Константинополя, Шевченко, Новоселок и в сторону Багатира и Зеленого Поля.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении защитники отбили два вражеских штурма вблизи Щербаков и Малых Щербаков.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 195 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.