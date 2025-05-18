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В боях за Украину погиб латвиец

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 18 мая 2025, 11:53
В боях за Украину погиб латвиец
фото: LSM

В Украине на войне против РФ погиб доброволец из Латвии Никита Таренов, который носил позывной "Латвиец".

Источник: LSM,  "Европейская правда"

Детали: Информацию о гибели Таренова Латвийскому телевидению подтвердил источник, близкий к бойцу.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглите сообщила, что посольство Латвии в Украине пока не имеет официального подтверждения гибели Таренова.

В Министерстве обороны также ожидают официальной информации от украинских властей, но отметили, что Таренов ранее не служил в Национальных вооруженных силах Латвии.

Украинская организация "Центурия" сообщила, что 14 мая 2025 года на Харьковском направлении "Латвиец" был ранен в бою во время успешного отражения вражеского наступления. В процессе эвакуации вместе с сослуживцами погиб в результате удара вражеского беспилотника.

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С начала полномасштабного вторжения России это уже третий латвийский доброволец, который погиб в боях за Украину.

Напомним, в январе в ходе боевых действий в Украине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов.

В апреле стало известно о гибели в Украине добровольца из Литвы Томаса Валентелиса.

Латвиявойнапомощь Украине
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