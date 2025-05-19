РФ атаковала 12 направлений фронта 175 раз: более 60 штурмов отражено на Покровском направлении

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 175 боевых столкновений, самая горячая ситуация сохраняется на Покровском направлении, где защитники отбили 65 штурмов россиян, и Лиманском и Новопавловском направлениях, которые враг в целом атаковал 46 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Строевки.

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На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Копанки, Редкодуб, Грековка, Липовое, Торское и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григорьевки.

На Северском направлении в районах Верхнекаменского и Белогоровки противник шесть раз атаковал позиции наших войск.

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На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений вблизи Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Торецка, Петровки, Щербиновки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Котляровка, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Алексеевка, Андреевка, Котлино и в направлениях Зари, Шевченко Первого, Муравки, Попового Яра.

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции в районах Константинополя, Багатира, Шевченко, Свободного Поля, Ровнополя.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма вблизи Лукьяновского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед, атака отбита.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 35 управляемых бомб, совершил 236 артиллерийских обстрелов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.