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Европейские лидеры раскрыли, что Трамп рассказал им о разговоре с Путиным

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 19 мая 2025, 21:55
Европейские лидеры раскрыли, что Трамп рассказал им о разговоре с Путиным
Трамп. Фото - getty images

Лидеры Италии, Германии, Франции, Финляндии и президент Европейской комиссии вечером 19 мая обсудили с Дональдом Трампом его разговор с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Твиттере поблагодарила Трампа за "неустанные усилия по достижению перемирия в Украине".

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"Важно, чтобы США оставались вовлеченными в этот процесс. Мы будем продолжать поддерживать Владимира Зеленского в достижении прочного мира в Украине", – добавила она.

Финский президент Александр Стубб отметил, что лидеры обсудили "мирные переговоры" между Украиной и Россией, прекращение огня и шаги на пути к "справедливому и длительному миру".

"Важно продолжать тесную координацию между Соединенными Штатами и Европой. Финляндия продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", – заверил Стубб на Х.

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В офисе канцлера Германии Фридриха Мерца в свою очередь указали, что президент США и европейские партнеры во время разговора "договорились о следующих шагах".

"Они согласились тесно координировать переговорный процесс и стремиться к проведению очередной технической встречи... Европейские участники объявили об усилении давления на российскую сторону с помощью санкций", – говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 19 мая заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

В своем сообщении президент США не упомянул ни о требовании администрации о безусловном прекращении огня, которое Путин открыто отверг, ни о потенциальном санкционном давлении в случае отказа Москвы пойти на уступки.

Ранее СМИ узнали, что перед звонком с хозяином Кремля Трамп "несколько минут" поговорил с Владимиром Зеленским.

ТрампПутинЕС
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