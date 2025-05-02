Украинско-американский инвестфонд может заработать уже через несколько месяцев – Свириденко

Министр финансов США Скот Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписывают соглашение о недрах в Вашингтоне, 1 мая 2025 года. Facebook/Юлия Свириденко

"Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления", который создается в рамках соглашения о сотрудничестве в области критически важных ископаемых, может начать работу уже через несколько месяцев после его ратификации в Верховной Раде.

Источник: первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с журналистами в Вашингтоне, передает "Суспільне"

Детали: По словам Свириденко, окончательный запуск фонда станет возможным после ратификации соответствующего межправительственного соглашения в Верховной Раде.

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Прямая речь Свириденко: "Наша задача – сделать это как можно скорее, но сейчас очень трудно это предсказать. Я думаю, что это займет месяцы, однозначно не годы. Мы говорим о месяцах. И, конечно, мы хотим завершить все остальные технические вопросы, связанные со средствами".

Детали: По информации народного депутата Ярослава Железняка, голосование по ратификации может состояться уже во время пленарной недели 13–15 мая. После этого будет заключено еще два дополнительных соглашения - одно по созданию фонда как юридической структуры, а другое - по техническим аспектам его деятельности.

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