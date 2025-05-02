Украинско-американский инвестфонд может заработать уже через несколько месяцев – Свириденко
"Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления", который создается в рамках соглашения о сотрудничестве в области критически важных ископаемых, может начать работу уже через несколько месяцев после его ратификации в Верховной Раде.
Источник: первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с журналистами в Вашингтоне, передает "Суспільне"
Детали: По словам Свириденко, окончательный запуск фонда станет возможным после ратификации соответствующего межправительственного соглашения в Верховной Раде.
Прямая речь Свириденко: "Наша задача – сделать это как можно скорее, но сейчас очень трудно это предсказать. Я думаю, что это займет месяцы, однозначно не годы. Мы говорим о месяцах. И, конечно, мы хотим завершить все остальные технические вопросы, связанные со средствами".
Детали: По информации народного депутата Ярослава Железняка, голосование по ратификации может состояться уже во время пленарной недели 13–15 мая. После этого будет заключено еще два дополнительных соглашения - одно по созданию фонда как юридической структуры, а другое - по техническим аспектам его деятельности.
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Предыстория:
- В ночь на 1 мая, в завершение сотого дня президентства Дональда Трампа, Украина и США подписали так называемое "соглашение о недрах".
- 1 мая Кабинет Министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки о создании "Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления".
- 30 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Соглашение об использовании украинских ресурсов будет подлежать обязательной ратификации в украинском парламенте, тогда как в США голосование Конгресса на этом этапе не является обязательным.