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Россияне атаковали ремонтный завод Укрзализныци в Запорожье

Ирина БалачукПятница, 2 мая 2025, 08:09
Россияне атаковали ремонтный завод Укрзализныци в Запорожье
Фото ГСЧС

Российские войска атаковали локомотиворемонтный завод в Запорожье ночью 2 мая, сообщает Укрзализныця.

Источник: УЗ в Telegram

Дословно пресс-служба железной дороги: "Ночью подвергся массированной атаке наш локомотиворемонтный завод в Запорожье – ЗЭРЗ. Чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов".

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Детали: Сообщается, что только утром спасатели потушили пожар. Сейчас на месте работают взрывотехники.⠀

В Укрзализныце добавили, что обошлось без пострадавших, потому что дежурный персонал предприятия находился в укрытии.

"После атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве – это еще один пример того, как враг целится в исключительно гражданские железнодорожные предприятия, пытаясь помешать движению нашей страны", – подытожили в УЗ.

ЗапорожьеУкрзализныцяпожар
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