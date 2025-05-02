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В Монако задержан сын экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева

Валентина РоманенкоПятница, 2 мая 2025, 10:00
В Монако задержан сын экс-президента Мотор Сичи Богуслаева
Александр Богуслаев. фото из открытых источников

В результате совместной работы следственной группы Службы безопасности Украины, Офиса генпрокурора и правоохранительных органов стран-партнеров в Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева - Александра, который вместе с отцом фигурирует в деле о хищении активов промышленного гиганта.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "В течение 2016-2025 годов сын экс-президента АО "Мотор Сич" в том числе на территории Франции и Монако легализировал полученные преступным путем средства на сумму более 650 млн долларов США.

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В апреле 2025 года участники совместной следственной группы - прокуроры Офиса генерального прокурора и сотрудники СБУ участвовали в обысках, задержании и допросе сына экс-владельца на территории Княжества Монако, которые проводились компетентными правоохранительными органами. По результатам следственных действий на территории Монако обнаружено многочисленное ценное имущество, оформленное на подконтрольных бывшему владельцу лиц. Его сыну сообщено о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере".

Детали: Согласно материалам дела, задержанный до начала полномасштабной войны помог своему отцу присвоить контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продать его третьим лицам за 650 млн долларов.

По версии следствия, для реализации сделки, в то время руководитель "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев организовал инвентаризацию активов компании, в результате чего искусственно занизил стоимость ее акций.

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Затем он приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и впоследствии передал большую их часть в пользу шести оффшорных структур, которыми владеет его сын.

Чтобы легализовать украденные активы, злоумышленники продали их зарубежным компаниям, а полученные прибыли использовали для приобретения элитной недвижимости на территории ЕС, заявляют в СБУ.

Сообщается, что в ходе международного расследования были проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.

 
обыски у аффилированных лиц в Запорожье
фото сбу

Сыну экс-президента "Мотор Сичи" Александру Богулаеву сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Указано, что также новые подозрения получил и сам экс-глава "Мотор Сичи", который сейчас находится под стражей по обвинению в сотрудничестве с РФ. Его действия дополнительно квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

Предыстория:

  • В Украине экс-президента "Мотор Сичи" обвиняют в пособничестве России как государству-агрессору, коллаборационистской деятельности, содействии деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействии ВСУ. 
  • Богуслаев находится в СИЗО, все обвинения он отвергает.

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О "батальоне Монако" смотрите больше в расследовании "Украинской правды"

БогуслаевСБУ
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