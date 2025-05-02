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Зеленский провел Ставку: Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики

Татьяна ОлейникПятница, 2 мая 2025, 21:07
Зеленский провел Ставку: Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики
Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 2 мая отчитался о проведении Ставки, на которой, в частности, обсудили производство украинского баллистического оружия.

Источник: обращение Зеленского 2 мая

Прямая речь: "Несколько раз сегодня докладывал Главком. Особое внимание – ситуации в Донецкой области, в частности на Покровском направлении, на некоторых других направлениях. Продолжаем действовать и на территории Курской и Белгородской областей".

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Детали: Президент напомнил свою позицию: "Война должна ощущаться там, откуда она и пришла".

На Ставке также обсудили украинскую ракетную программу, ракетные разработки, производства. По словам Зеленского: "Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность – это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины".

Кроме того, глава государства провел совещание по украинскому флоту самолетов F-16. 

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На совещании речь шла о F-16, которые уже в Украине, самолеты, которые ожидают в ближайшее время. А также о решениях для эффективной подготовки и применения украинской военной авиации.

Что предшествовало: Главе Кремля Владимиру Путину 26 апреля отчитались, что "освобожден от ВСУ" последний населенный пункт в Курской области Горналь.

Генштаб ВСУ заявил, что сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности.

Курская область российско-украинская война
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