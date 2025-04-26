Генштаб опроверг заявления Путина - ВСУ продолжают обороняться на Курщине

Сообщение представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности, заверил Генштаб ВСУ.

Источник: Генштаб

Дословно: "Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют, в том числе, тактику активной обороны.

Реклама:

С начала суток в операционной зоне группировки войск "Курск" отражено пять штурмовых действий противника, еще одно такое боевое столкновение пока продолжается".

Детали: По данным Генштаба, угроза окружения украинских подразделений отсутствует.

Заявления россиян ведомство назвало "пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное".

РЕКЛАМА:

Кроме того, продолжаются активные действия украинских войск в Белгородской области.

Напомним: Главе Кремля Владимиру Путину 26 апреля отчитались, что "освобожден от ВСУ" последний населенный пункт в Курской области Горналь.