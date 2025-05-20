На фронте 177 боев: более 70 атак ВСУ отбили на Покровском направлении
За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 177 боевых столкновений, активно российские захватчики идут в наступление на Покровском направлении, где защитники отбили 72 атаки врага, на Лиманском и Новопавловском направлениях в целом произошло 45 боев.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Детали: На Харьковском направлении враг трижды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и в сторону Кутьковки.
На Купянском направлении вчера состоялось три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово и в сторону Песчаного.
На Лиманском направлении произошло 23 боестолкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Ямполовки, Копанок, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Глущенково, Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григорьевки, Нового Мира, Редкодуба и Ольговки.
На Северском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районах Верхнекаменского, Белогоровки и в сторону Григорьевки.
На Краматорском направлении враг совершил шесть атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Предтечино.
За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 13 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецка, Новоспасского, в сторону Дилиевки и Иванополья.
На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Заря, Новоукраинка, Старая Николаевка, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Попов Яр, Мирноград, Новониколаевка.
На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Привольного, Ровнополя, Свободного Поля и в сторону Новополя, Багатира и Зеленого Поля.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Степного.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.
На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемые авиационные бомбы, и осуществил 227 обстрелов, семь из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.