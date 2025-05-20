Министры обороны ЕС в Брюсселе будут говорить о помощи Украине и укреплении обороны

В Брюсселе 20 мая министры обороны стран ЕС соберутся на заседание Совета Евросоюза, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины и усиление оборонного потенциала Европы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса в комментариях СМИ

Детали: Утром в Брюсселе проходит заседание Совета ЕС по вопросам обороны, а во второй половине дня встретятся министры иностранных дел.

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Писториус отметил, что ключевыми темами встречи являются помощь Украине "с учетом последних событий" и усиление оборонных способностей стран Европы.

"Я глубоко убежден, что сейчас еще важнее, чем когда-либо, обеспечить Украине устойчивую и активную поддержку. Сегодня мы обсудим, какие конкретные шаги будем делать, и – это будет вторая часть дискуссии – как мы можем усилить европейские оборонные возможности", – сказал Борис Писториус.

"Важнейшим пунктом консультаций будет инициатива высокого представителя ЕС о предоставлении Украине в этом году 2 млн артиллерийских снарядов, и могу сказать, что Германия сыграет в этом значительную роль", – добавил он.

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Относительно обороноспособности Писториус выразил мнение, что европейским странам следует сосредоточиться на быстром решении крупнейших "пробелов" в способностях своих армий и переходить от подхода, когда каждый занимается отдельно своей армией, к совместным действиям и совместной оценке ресурсов.

"Только тогда мы сможем действительно вместе организовывать обучение, обслуживание, изготовление боеприпасов, логистику. И всем известно, что если объединять ресурсы и принимать решения вместе – можно сделать больше за те же деньги, чем когда каждый сам по себе", – сказал он.

"Наше предложение – чтобы страны брали ответственность в тех сферах, где они являются экспертами... Германия готова делать это не только в сфере ПВО, но и наземных и морских систем", – отметил Писториус.

Также Писториус прокомментировал разговор президента США Дональда Трампа с кремлевским главой Владимиром Путиным – по его мнению, он продемонстрировал, что Россия не готова идти на какие-либо уступки.

Источники издания Financial Times рассказали, что европейские лидеры, с которыми Трамп разговаривал после беседы с Путиным, были "неприятно удивлены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка.