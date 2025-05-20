В Венгрии сообщили о разоблачении еще двух украинских "шпионов"

Венгерские спецслужбы во вторник заявили о разоблачении двух украинских "шпионов", которые имели целью дискредитировать Венгрию на международной арене.

Источник: об этом ообщил спикер правительства Золтан Ковач в Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Ковач процитировал слова заявления лидера фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиша, который заявил о разоблачении венгерскими спецслужбами "еще двух украинских шпионов".

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По словам Кошича, речь идет о так называемых Роланде Цебере и Иштване Голло.

Он заявил, что Цебер – "нелегальный сотрудник украинской разведки, который установил связи с представителями оппозиции", а Голло – "находится под уголовным расследованием по подозрению в шпионаже".

В сообщении отмечается, что Цебер якобы организовывал встречи с политическими и военными деятелями с "целью повлиять на позицию Венгрии по конфликту в Украине".

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"Учитывая его растущее влияние, в 2024 году ему был запрещен въезд в страну. Иштван Голло, который является гражданином Украины, пытался получить военную и энергетическую информацию, имеющую отношение к потребностям Украины в войне", – говорится в заявлении.

Кочиш заявил, что эта деятельность "является классической операцией влияния, цель которой – дискредитировать Венгрию на международной арене и оказать давление на правительство с целью изменить его политику в отношении Украины".

Напомним, 9 мая Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в Закарпатье – в частности, "прощупывала почву" относительно настроений местных жителей и их реакции на потенциальное появление в регионе "венгерских миротворцев".

Сначала глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не получал от Киева официальных сообщений о разоблаченной сети венгерских шпионов, и упомянул об "антивенгерской пропаганде".

Но через несколько часов Будапешт заявил, что высылает двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

В ответ на это Украина выслала двух венгерских дипломатов.