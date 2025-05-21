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В Кремле заявили, что будут защищать свои суда в Балтийском море всеми доступными средствами

Иванна Костина, Алена МазуренкоСреда, 21 мая 2025, 15:53

Россия готова защищать свои суда в Балтийском море любыми доступными средствами, но в рамках международного законодательства.

Источник: пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс"

Детали: Песков отвечал на вопрос, какими средствами Россия готова защищать свои суда.

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"Всеми средствами, которые доступны России. Доступна достаточно широкая палитра средств. Разумеется, в рамках международного законодательства", – сказал он.

"Как показали последние события, связанные с попыткой пиратского нападения на один из танкеров, Россия показала, что она способна реагировать достаточно жестко", – отметил он, комментируя недавние инциденты с попытками задержания танкеров в Балтийском море.

Напомним, несколько дней назад ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит к "теневому флоту" РФ.

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По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что инцидент указывает на то, что Россия готова защищать свой "теневой флот".

РосcияБалтия
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