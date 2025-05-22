На фронте почти 150 столкновений с врагом, треть на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 144 боевых столкновения, 54 из них на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Дословно: "В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения.

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По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 90 авиационных ударов, сбросил 144 управляемых авиационных бомб, привлек 2492 дроны-камикадзе. Также враг совершил 5291 артиллерийский обстрел, в том числе 114 - из реактивных систем залпового огня".

Детали: На Харьковском направлении враг 6 раз тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки.

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На Лиманском направлении произошло 17 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении отбили 2 атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг совершил 3 атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг 16 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении за прошедшие сутки защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Луч, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 19 атак захватчиков в районах населенных пунктов Багатырь, Отрадное, Шевченко, Веселое, Ровнополь, Новополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле.

Трижды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили четыре атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.

На Курском направлении за прошедшие сутки украинские воины отбили 5 атак захватчиков. Также враг нанес 17 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемые авиационные бомбы, и совершил 191 обстрел, девять из которых - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, пять средств ракетных войск и артиллерии и еще два других важных объекта российских захватчиков.