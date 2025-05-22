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Еврокомиссия приняла переходные меры после отмены "торгового безвиза" с Украиной

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловЧетверг, 22 мая 2025, 16:02
Еврокомиссия приняла переходные меры после отмены торгового безвиза с Украиной
фото: Getty Images

Спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари сообщил, что ЕК 22 мая приняла перечень переходных мер в отношении украинского экспорта в ЕС, которые вступят в силу с 6 июня 2025 года.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Это произойдет после того, как завершится срок действия автономных торговых мер для Украины, известных как "торговый безвиз".

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Прямая речь спикера ЕК: "Действительно, недавно я получил информацию, что соответствующий имплементационный акт был принят в соответствующем комитете, а значит, он вступит в силу. Сейчас мы ожидаем, что это произойдет 6 июня".

Детали: Он напомнил, что с 2022 года ЕС ввел для Украины автономные торговые меры, которые предоставили Украине льготные условия для экспорта в Европейский Союз.

"Теперь мы не ищем ежегодного продолжения этих мер, мы ищем долгосрочное решение. Именно поэтому – сосредотачиваемся на УВЗСТ, углубленном и всеобъемлющем соглашении о свободной торговле, которое существует между Европейским Союзом и Украиной с 2016 года. Сейчас продолжаются переговоры по его пересмотру, модернизации и актуализации. Это наш долгосрочный фокус", – рассказал представитель Еврокомиссии.

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Но как ответственное учреждение, мы также должны быть готовы к возможным переходным мерам, которые недавно были утверждены в соответствующем комитете", – сообщил он.

Предыстория:

ЕСУкраинаторговлябезвиз
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