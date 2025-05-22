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Каллас в Белграде призвала Сербию сделать "стратегический выбор" между Западом и Востоком

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 22 мая 2025, 18:52
Каллас в Белграде призвала Сербию сделать стратегический выбор между Западом и Востоком
Кая Каллас, Александар Вучич, фото: соцсеть Х

Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Белград заявила, что Сербия стоит перед стратегическим выбором своего геополитического пути. Заявление прозвучало через несколько недель после того, как президент Сербии Александар Вучич принял участие в параде 9 мая в Москве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Прямая речь: "Сербия стоит перед стратегическим, геостратегическим выбором, где она хочет быть. Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она решит отстаивать".

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Детали: Она подтвердила, что обсудила с Вучичем его участие в параде, заявив: "Я выразила свое очень четкое мнение. Не понимаю, почему надо стоять рядом с человеком, который ведет ужасную войну в Украине".

Вучич объяснил, что участие в параде в Москве, несмотря на предупреждения со стороны ЕС, было проявлением традиционной дружбы с Россией, которую он считает славянским и православным союзником. При этом он подтвердил стремление к вступлению в ЕС.

"Из моих разговоров с сербским политическим руководством понятно, что членство в ЕС остается стратегической целью. Однако я хочу подчеркнуть, что нам нужно видеть действия, которые подтверждают и подкрепляют эти слова", - сказала Каллас.

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Она отметила, что для реального продвижения к членству в ЕС необходимы конкретные действия - в частности, реформы, свобода СМИ, борьба с коррупцией и избирательная реформа. Она также встретилась с участниками протестов, которые требуют демократических изменений.

Россия является историческим православным союзником Сербии и основным поставщиком природного газа, а компании "Газпром" и "Газпромнефть" также являются владельцами сербской нефтяной компании NIS. Москва также поддерживает Белград в его противодействии независимости Косово. Зато Сербия последовательно отказывается присоединяться к санкциям ЕС против России.

Вучич ранее выражал убеждение, что европейский путь Сербии не пострадает из-за его визита в Москву.

ЕССербия
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