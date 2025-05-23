Польские военные показали часть укреплений на границе с Россией

На польско-российской границе польские военные продемонстрировали участок инженерного заграждения, реализуемый в рамках программы "Восточный щит".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Заграждение представили в селе Рутка в гмине Барчаны, расположенной в Кентшинском уезде. Его строят в рамках Национальной программы сдерживания и обороны "Восточный щит".

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Заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал-лейтенант Станислав Чоснек, который присутствовал на мероприятии, подчеркнул, что Польша, как страна, которая себя уважает, имеет свои планы подготовки к обороне.

фото PAP

"Среда безопасности в нашем регионе значительно ухудшилась. Мы находимся в состоянии гибридной войны, и мы действуем на опережение. Мы начали оборонительные мероприятия гораздо раньше (...). Расширение "Восточного щита" вдоль границы с Россией происходит в Рутке, но мы делаем то же самое вдоль границы с Беларусью и в районе Украины", – отметил он.

Он подчеркнул, что инженерное укрепление является наиболее заметным, но "программа "Восточный щит" является многогранной".

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Он уточнил, что именно она предусматривает. Она включает в себя разведку, предупреждение, системы противохимической защиты, системы логистики, военную защиту, мобильность и контрмобильность или, наконец, подготовку адаптации медицинской инфраструктуры к потребностям вооруженных сил в этом регионе, подчеркнул он.

Военные сотрудничают со всеми правительственными учреждениями и органами местного самоуправления, а также с министерствами сельского хозяйства, инфраструктуры или цифровизации.

Он также отметил, что военные, планируя инвестиции, не экспроприируют собственность жителей.

"Было много беспокойства относительно приобретения земли. Мы работаем здесь уже год. Никаких экспроприаций нет. Военные используют земли государственной казны, военные объекты или собственность органов местного самоуправления. Нет ни одного случая, чтобы частная собственность была затронута", – заверил генерал.

В мероприятии у российской границы также принял участие глава Военно-инженерного управления генерал-майор Марек Вавжиняк.

"Мы осознаем, что любое укрепление является лишь препятствием, если оно не защищено, поэтому здесь строятся огневые позиции, укрытия для солдат и огневая позиция для техники. При разработке планов мы опираемся на опыт, полученный в Украине, а также в других операциях. Мы находимся в месте, которое является хорошим примером того, как инженерное заграждение должно быть расположено на местности. С одной стороны есть лес, а с другой – болотистая местность, что обеспечивает элемент противодействия мобильности", – добавил он.

Он отметил, что в рамках планирования "Восточного щита", а также подготовки к его строительству, военные приобрели участки в 30 населенных пунктах и там уже ведутся работы. Проведена разведка в более 70 населенных пунктах и объектах.

Напомним, в конце прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что строительство системы укреплений "Восточный щит" на границах с РФ и Беларусью началось.

Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны – "Восточный щит", на реализацию которой в 2024-2028 годах предусмотрено 10 миллиардов злотых, польское правительство приняло 10 июня прошлого года на выездном заседании в Белостоке.

Перед этим стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся в Европейский Союз для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.