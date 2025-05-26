На фронте 180 боев, Покровское направление россияне атаковали более 60 раз – Генштаб

За прошедшие сутки на 10 направлениях фронта и Курском плацдарме было зафиксировано 180 боевых столкновений. На Покровском направлении защитники отбили 63 штурма российских захватчиков, Курщину враг атаковал 26 раз.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.

Реклама:

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Кругляковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового, Торского и в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении Силы обороны остановили шесть наступательных действий захватчиков в сторону Григорьевки и вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении вчера зафиксировано десять боестолкновений в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и в сторону Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Зверево, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка, Новая Полтавка, Ореховое и в сторону Новониколаевки, Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлениях Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Богатыря.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не происходило.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении произошло три тщетные попытки врага продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес 14 авиационных ударов - сбросил при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 225 обстрелов, из которых 13 - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 26 штурмовых действий захватчиков.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.