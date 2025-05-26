СМИ: В июне ЕС будет решать дальнейшие шаги по временной защите украинцев

Европейский Союз планирует рассмотреть дальнейшие шаги относительно действия временной защиты для граждан Украины, которые вынужденно покинули страну из-за войны. Ожидается, что соответствующие предложения появятся уже в июне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Euractiv

Детали: Когда ЕС запустил Директиву о временной защите в марте 2022 года, это было временным решением: немедленная коллективная защита для людей, которые бегут от войны России в Украине.

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Сначала директива предусматривала только два продления, ограничивая защиту тремя годами до марта 2025 года. Позже Еврокомиссия продлила этот срок до марта 2026 года, приняв более мягкое толкование.

Сейчас за закрытыми дверями набирают обороты переговоры о "стратегии выхода", заявил один из дипломатов ЕС, ссылаясь на меняющийся геополитический ландшафт.

Euractiv стало известно, что министры рассматривают продление временной защиты на один год, которое, вероятно, будет сопровождаться не законодательным заявлением государств-членов, в котором будет очерчено поэтапная отмена защиты.

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Страны-члены могут рассмотреть этот вопрос уже 12-13 июня во время заседания Совета по вопросам юстиции и внутренних дел, где, как ожидается, будет обсуждаться этот вопрос.

Большинство государств-членов поддерживают продолжение, но эксперты предупреждают, что для дальнейшего продолжения остается мало правовых возможностей. "Мы уже стоим на тонком льду с последним продлением", – сказал Мартин Вагнер, старший политический советник Международного центра развития миграционной политики.

"Прямое толкование директивы означало бы, что после трех лет она утратила силу", – сказал он.

Но поскольку этого не произошло, "необходимо провести реальную дискуссию об альтернативах и о том, как тем или иным образом выйти из временной защиты", добавил Вагнер.

Без четкого выхода из ситуации директива может иметь обратный эффект, заявил другой дипломат ЕС. "Если мы не предоставим возможность выйти из системы защиты, мы рискуем перегрузить национальные системы предоставления убежища, чего именно и должна была предотвратить директива," – сказал он.

Сейчас ЕС должен разработать стратегию перехода от временной защиты как для тех, кто желает остаться, так и для тех, кто хочет вернуться, сказал Вагнер. "Нужны какие-то рекомендации от Комиссии и Совета, чтобы помочь государствам-членам справиться с этим изменением", – отметил он.

Одним из сценариев может быть также сужение сферы применения защиты. Это может означать исключение лиц, вернувшихся в Украину на постоянное проживание, из возможности повторного вступления в программу через несколько месяцев или запрет новым прибывшим воспользоваться преимуществами по действующим правилам.

Другой вариант, который рассматривается, – просто ничего не делать, но это рискованно, и эксперты предупреждают, что это может стоить дорого.

Еще одним вариантом, хотя и маловероятным, является создание нового правового инструмента.

Эту идею впервые выдвинул Лодевейк Ассер, бывший министр Нидерландов и специальный советник Комиссии по вопросам Украины, который предложил так называемое "разрешение на реконструкцию". Он предоставлял бы временный вид на жительство на срок до 10 лет.

Однако каждый вариант, будь то сужение сферы применения, или введение нового инструмента, обязательного или необязательного, имеет свои сложности. "Это будет нелегко", – сказал Вагнер.

Напомним: