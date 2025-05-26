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Макрон: Трамп понял, что Путин ему врал

Уляна Кричковская, Евгений КизиловПонедельник, 26 мая 2025, 15:38
Макрон: Трамп понял, что Путин ему врал
фото: Getty Images

По мнению французского президента Эмманюэля Макрона, президент США Дональд Трамп наконец осознал, что российский лидер Владимир Путин его обманывал.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Во время тура по Юго-Восточной Азии Макрон призвал к "сохранению порядка, основанного на правилах" в глобальном контексте "серьезных дисбалансов". Он обратился к таким странам, как Вьетнам и Индонезия, которые традиционно покупали вооружение у Москвы, но сейчас ищут альтернативных поставщиков.

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Макрон акцентировал, что Россия, "ведя войну в Украине при поддержке северокорейских солдат, дестабилизирует Азию", а не только Европу.

Также, по его мнению, Трамп "осознал", что Путин его "обманул".

"Я считаю, что президент Трамп осознал: когда президент Путин говорил ему о готовности к миру – он врал", – акцентировал французский лидер и призвал к "как можно более длительному прекращению огня".

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Он подчеркнул: "То, что происходит в Украине, является неприемлемым и крайне серьезным".

"Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно бомбить. Такая двойная риторика демонстрирует неискренность любых заявлений о диалоге", – добавил Макрон.

Напомним, Трамп 25 мая, осуждая последние российские обстрелы Украины, заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Трамп он не упустил случая покритиковать и президента Зеленского. По его словам, Зеленский не делает Украине никаких услуг "говоря то, что он говорит".

А в Кремле объяснили высказывание Трампа, который озвучил недовольство приказами Путина активизировать обстрелы Украины в последние дни,"эмоциональной перегрузкой".

ТрампПутин
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