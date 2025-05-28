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На Херсонщине мужчина подорвался на мине

Ольга ГлущенкоСреда, 28 мая 2025, 00:24
На Херсонщине мужчина подорвался на мине
Иллюстративное фото: Getty Images

В Змиевке Херсонской области на мине подорвался местный житель, его госпитализировали с травмами.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В ОВА отмечают, что 47-летний мужчина наступил на противопехотную мину "лепесток".

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В результате детонации он получил минно-взрывную травму, травматическую ампутацию стопы, ранение голени и руки.

Дословно ОВА: "В настоящее время пострадавший – в больнице под наблюдением врачей. Его состояние – стабильное".

Херсонская область
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