КНДР передала России 9 млн снарядов и боеприпасов и 100 баллистических ракет – международный отчёт

В 2024 году Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских снарядов и боеприпасов, в том числе калибров 122 мм и 152 мм.

Источник: первый доклад Многосторонней группы мониторинга санкций (MSMT), созданной 11 странами членами ООН

Дословно: "Эти боеприпасы доставлялись по железной дороге из портов на Дальнем Востоке России на склады боеприпасов на юго-западе страны для использования российскими войсками против Украины".

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Детали: Только в 2024 году КНДР передала России как минимум 100 баллистических ракет, которые впоследствии были запущены по территории Украины с целью уничтожения гражданской инфраструктуры и запугивания населения, в частности в таких городах, как Киев и Запорожье.

Маршруты, по которым следовали суда под российским флагом, доставлявшие оружие и связанные с ним материалы из Северной Кореи в Россию с 1 января 2024 года по середину декабря 2024 года

Кроме того, КНДР передала России:

самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм северокорейского производства дальнего действия, РЕКЛАМА:

реактивные системы залпового огня калибра 240 мм,

более 200 единиц техники, включая самоходные орудия, РСЗО и транспортные средства для перезарядки обоих типов вооружения.

Северная Корея также поставляла России противотанковые ракеты.

Дословно: "После анализа северокорейского оружия, изъятого с поля боя, Главное управление разведки Минобороны Украины пришло к выводу, что в поставляемое КНДР оружие входили противотанковые ракеты Bulsae-4 и гранатомёты (РПГ)".

Северокорейская 170-мм самоходная артиллерийская установка, транспортируемая по территории России

Детали: По сообщениям СМИ, есть признаки того, что точность северокорейских баллистических ракет улучшается благодаря данным, получаемым КНДР от использования этих ракет российскими войсками против Украины.

Предварительный анализ, проведённый в январе–феврале 2024 года, показал, что обломки баллистической ракеты, зафиксированные в Харькове, имеют северокорейское происхождение.

Такой вывод был сделан на основе характерных признаков, в частности: уникальных рулевых сопел, специфического расположения болтов вокруг воспламенителя, а также наличия корейских надписей на барометрах и других элементах.

В ходе дальнейшего расследования в августе 2024 года организация CAR задокументировала обломки ещё четырёх ракет, обнаруженных в Белой Церкви, Ветровой Балке и Рожевке (Украина), что снова подтверждает использование на поле боя северокорейских ракет.

Передняя часть ракетного двигателя ракеты КНДР и ракетный двигатель, задокументированный CAR в Украине 11 января 2024 года

Дословно: "Одна из этих ракет содержала компонент с маркировкой числа "113", что, вероятно, указывает на 2024 год по календарю чучхе (официальная система летоисчисления Северной Кореи), что свидетельствует о её производстве именно в 2024 году".

маркировка, выбитая на рулевом сопле, согласно анализу CAR

Детали: Все ракеты, исследованные CAR, были идентифицированы как Hwasong-11A или Hwasong-11B.

Выводы указывают на то, что против Украины использовались вновь произведённые баллистические ракеты КНДР, причём интервал между их производством, передачей и применением был минимальным.

Кроме того, обнаружение CAR недавно произведённых компонентов, которые не имеют северокорейского происхождения, свидетельствует о том, что КНДР продолжает обходить санкции ООН путём приобретения иностранных деталей через третьих поставщиков.

Согласно информации одного из государств-участников MSMT, Россия передала КНДР системы противовоздушной обороны. С ноября 2024 года, как считается, Россия предоставила Северной Корее зенитные комплексы малой дальности, а также системы радиоэлектронной борьбы.

Также Россия передала КНДР как минимум одну боевую установку класса "Панцирь". Это мобильная система ПВО, предназначенная для поражения самолётов и вертолётов, крылатых ракет, высокоточных боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов.

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