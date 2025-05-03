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Украина не может гарантировать безопасность иностранцам, которые едут в Москву на 9 мая - Зеленский

Роман ПетренкоСуббота, 3 мая 2025, 12:26
Украина не может гарантировать безопасность иностранцам, которые едут в Москву на 9 мая - Зеленский
зеленский, фото: ОП

Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая, поскольку российская сторона может совершать в отношении гостей любые действия, а украинская не может нести ответственность за то, что происходит в РФ, отмечает президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский во время закрытого общения с журналистами, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты.

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Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас. Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения (безопасности, - ред.) посещать РФ. А если вы это делаете - не спрашивайте нас. Это ваше личное решение...

... Украина точно не несет никакой ответственности за то, что происходит сегодня в России. Это факт. Мы несем ответственность, когда мы находимся здесь. Тем более, что я уверен, что такой же дипломатией занимаются другие страны с россиянами, когда они приезжают к нам, и как показывает опыт, у нас бывало много разных лидеров, и во время их визитов были разного формата удары, штурмы, запугивания".

Напомним: В этом же разговоре Зеленский не поддержал идею Путина о трехдневном перемирии на те дни.

ЗеленскийРосcия
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